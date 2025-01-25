Найцікавіше за тиждень: Як Києву знову стати зеленим містом – досвід Вінниці та найочікуваніші серіали 2025 року
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Як Києву знову стати зеленим містом – Досвід Вінниці
Вінниця має репутацію найкомфортнішого міста для життя в Україні. Екологічний транспорт, сучасне освітлення, якісна комунікація місцевої влади з мешканцями – ось що робить Вінницю одним з найсучасніших українських міст. Публікуємо уривок дослідження, присвячений Вінниці.
Ідеї для Києва: Як у Львові запустили енергоощадний транспорт
У цій статті ми розглянемо, як Львів модернізує свій громадський транспорт, які рішення допомагають заощаджувати енергію та які переваги це приносить мешканцям і бюджету міста.
Підбірки
Українські сніданки: 8 традиційних рецептів
Розповідаємо вам про 8 традиційних ранкових страв, що популярні в Україні, і ділимося рецептами їхнього приготування.
Венздей, Дивні дива, Останні з нас: Найочікуваніші серіали 2025 року
Стрімінгові платформи підготували для глядачів справжню серіальну феєрію, адже на екрани вийдуть не лише нові історії, а й повернуться улюблені герої та пригоди. Детальніше – в матеріалі БЖ.
7 українських фільмів, які варто подивитися в онлайн кінотеатрі Довженко центру
Керівник науково-програмного відділу Довженцо центру та кінознавець Станіслав Битюцький розповів БЖ, які українські фільми варто подивитися, аби відкрити для себе український кінематограф.
Атлантида, Черкаси, Клондайк: 16 фільмів про російсько-українську війну
Ділимося підбіркою українських фільмів про війну Росії проти України, яка триває вже 11 років.
Куди піти у Києві 24-26 січня: концерт Epolets, спецпоказ фільму "Буча" та Fusion Jams в Closer
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
На казкових островах: 7 дитячих книг від українських авторів
Для тих, хто шукає круті й атмосферні казки для читання малечі, ми зібрали справжнє “золото” серед дитячих книжок від українських авторів. Ласкаво просимо до світів, де можливо все.
Новини
Пошкоджений історичний будинок Бородкової у Києві продовжує руйнуватись: обвалився фасад другого поверху
У пошкодженому проривом тепломереж будинку Анни Бородкової, 1889 р. обвалився фасад другого поверху. Два вікна історичної будівлі — опинилися завислими в повітрі.
У Львові вийшли на маршрути усі 12 трамваїв, подарованих Берліном
У Львові на маршрути вже вийшли всі 12 трамваїв, які місту подарував Берлін у 2024 році.
McDonald's на Лук'янівcькій, який постраждав від російського удару, відновлять протягом місяця
McDonald's біля станції метро "Лук’янівська", який постраждав від російського ракетного удару 18 січня, відновлять протягом місяця.
У Києві створять безбарʼєрний маршрут від Центрального вокзалу до військового госпіталю
У Києві створять безбарʼєрний маршрут від Центрального залізничного вокзалу до Хрещатика й до Головного військового клінічного госпіталю на Печерську.
Петиція про заборону забудови Пейзажної алеї зібрала необхідні голоси
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити забудову провулка Киянівського та Пейзажної алеї під виглядом будівництва паркінгу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
На місці ринку “Оболонь” у Києві можуть побудувати ТРЦ та 5 багатоповерхівок
На місці ринку “Оболонь”, що біля станції метро “Героїв Дніпра”, можуть побудувати ТРЦ з паркінгом та 5 багатоповерхівок.
Міст на Труханів острів відремонтують за 27 млн гривень
"Київавтошляхміст" провів тендер вартістю 27 млн гривень на ремонт Паркового мосту, який ведена Труханів острів.
"Київзеленбуд" заплатив 6 млн гривень за ремонт скверу, який так і не відремонтували
Заступнику начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру, який заплатив 6 млн гривень за ремонт скверу, який так і не відремонтували.
Схили київського фунікулера можуть забудувати: там хочуть звести офісний центр і житло
На схилах поблизу першої нижньої станції київського фунікулера планують звести офісний центр і житлові будівлі.
У Фастові побудують сміттєпереробний завод
У Фастові побудують сміттєпереробний завод. Наразі триває затвердження документації щодо будівництва об'єкту.
У Києві працює “ремонтне кафе”: що там можна полагодити і як долучитися
У хакерспейсі Hacklab на Подолі регулярно проходять заходи у форматі Repair Cafe. На них кожен охочий може навчитися ремонтувати побутові прилади, меблі та інші речі.
Житній ринок на Подолі у Київраді вирішили виставити на продаж
У Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку.
"Книгарня "Є" відкриє свій інклюзивний магазин на вокзалі Києва: дивіться, який вигляд він матиме
Відкриття нового інклюзивного магазину мережі "Книгарня "Є" відбудеться на Центральному залізничному вокзалі Києва 14 лютого.
Фільм "Порцелянова війна" про війну в Україні номінували на "Оскар"
Фільм "Порцелянова війна" Брендана Белломо і харків'янина Слави Леонтьєва номінували на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".
З власником ресторану "Вітряк" укладуть охоронний договір, аби зберегти мозаїчне пано Алли Горської
Мозаїчне панно Алли Горської на будівлі ресторану "Вітряк" збережуть. Для цього із власником ресторану укладуть охоронний договір.