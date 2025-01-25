Найцікавіше за тиждень: Як Києву знову стати зеленим містом – досвід Вінниці та найочікуваніші серіали 2025 року

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Вінниця має репутацію найкомфортнішого міста для життя в Україні . Екологічний транспорт , сучасне освітлення, якісна комунікація місцевої влади з мешканцями – ось що робить Вінницю одним з найсучасніших українських міст. Публікуємо уривок дослідження, присвячений Вінниці.

У цій статті ми розглянемо, як Львів модернізує свій громадський транспорт, які рішення допомагають заощаджувати енергію та які переваги це приносить мешканцям і бюджету міста.

Підбірки

Розповідаємо вам про 8 традиційних ранкових страв, що популярні в Україні, і ділимося рецептами їхнього приготування.

Стрімінгові платформи підготували для глядачів справжню серіальну феєрію, адже на екрани вийдуть не лише нові історії, а й повернуться улюблені герої та пригоди. Детальніше – в матеріалі БЖ.

Керівник науково-програмного відділу Довженцо центру та кінознавець Станіслав Битюцький розповів БЖ, які українські фільми варто подивитися, аби відкрити для себе український кінематограф.

Ділимося підбіркою українських фільмів про війну Росії проти України, яка триває вже 11 років.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Для тих, хто шукає круті й атмосферні казки для читання малечі, ми зібрали справжнє “золото” серед дитячих книжок від українських авторів. Ласкаво просимо до світів, де можливо все.

Новини

У пошкодженому проривом тепломереж будинку Анни Бородкової, 1889 р. обвалився фасад другого поверху. Два вікна історичної будівлі — опинилися завислими в повітрі.

У Львові на маршрути вже вийшли всі 12 трамваїв, які місту подарував Берлін у 2024 році.

McDonald's біля станції метро "Лук’янівська", який постраждав від російського ракетного удару 18 січня, відновлять протягом місяця.

У Києві створять безбарʼєрний маршрут від Центрального залізничного вокзалу до Хрещатика й до Головного військового клінічного госпіталю на Печерську.

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити забудову провулка Киянівського та Пейзажної алеї під виглядом будівництва паркінгу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

На місці ринку “Оболонь”, що біля станції метро “Героїв Дніпра”, можуть побудувати ТРЦ з паркінгом та 5 багатоповерхівок.

"Київавтошляхміст" провів тендер вартістю 27 млн гривень на ремонт Паркового мосту, який ведена Труханів острів.

Заступнику начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру, який заплатив 6 млн гривень за ремонт скверу, який так і не відремонтували.

На схилах поблизу першої нижньої станції київського фунікулера планують звести офісний центр і житлові будівлі.

У Фастові побудують сміттєпереробний завод. Наразі триває затвердження документації щодо будівництва об'єкту.

У хакерспейсі Hacklab на Подолі регулярно проходять заходи у форматі Repair Cafe. На них кожен охочий може навчитися ремонтувати побутові прилади, меблі та інші речі.

У Київраді зареєстрували проєкт рішення, яке передбачає виставлення на продаж Житнього ринку.

Відкриття нового інклюзивного магазину мережі "Книгарня "Є" відбудеться на Центральному залізничному вокзалі Києва 14 лютого.

Фільм "Порцелянова війна" Брендана Белломо і харків'янина Слави Леонтьєва номінували на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Мозаїчне панно Алли Горської на будівлі ресторану "Вітряк" збережуть. Для цього із власником ресторану укладуть охоронний договір.