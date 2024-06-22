Найцікавіше за тиждень: Де пройти тренінг з такмеду у Києві та 7 літніх фестивалів в Україні

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Розповідаємо, де у Києві пройти тренінги з такмеду , на яких навчають зупиняти масивну кровотечу, користуватися турнікетами, гемостатичними бинтами, проводити серцево-легеневу реанімацію тощо.

Продовжуємо тему подорожей і розповідаємо про відпочинок в Карпатах влітку 2024 на таких популярних напрямках як Славсько, Буковель, Кваси, Ворохта та Драгобрат. Ви дізнаєтесь, де покататися на канатній дорозі, спробувати овечу бринзу, сходити на екскурсію на пивоварню, побачити гірські озера та численні водоспади, піднятися на одну з найвищих вершин українських Карпат і помилуватися чудовим краєвидом.

Зібрали для вас 9 виставок у Києві, які можна відвідати у червні-липні.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали популярні українські фестивалі, що проведуть цього літа.

Зібрали для вас 5 рецептів крафтового морозива, яке вам точно вдасться приготувати.

Новини

У Дніпровському районі створили 3D-квітник “Крила надії”, який висадили у парку “Перемога”.

Українська інвестиційна компанія Inzhur має намір приватизувати Житній ринок. Проте, після викупу ринку компанія не планує змінювати його цільове призначення.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Світла може не бути більшу частину доби.

У Києві планують відкрити Центр денного догляду для людей старшого віку. Це буде перший подібний Центр у Києві. Його мають відкрити до кінця 2024 року.

Група компаній “Автострада” стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11251, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.

У Києві кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло під час застосування графіків відключень, зменшилась втричі. Тепер таких будинків лише 4% від загальної кількості.

КПІ імені Ігоря Сікорського уперше за понад 30 років обрав нового ректора.

У PinchukArtCentre викрали картину з поточної виставки. Наразі триває слідство.

Біля Пішохідного мосту у Києві, в районі Поштової площі, з'явився мурал, присвячений полеглим бійцям полку “Азов”.

19 червня у Києві обвалився тротуар Повітрофлотського мосту, що на вулиці Жилянській.

Благодійна організація "Має значення", яка займалася реставрацією історичних вивісок у Києві, тимчасово припиняє роботу.

Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток. Усього – 8 цінних археологічних об'єктів Києва.

У Дніпровському районі з’явився перший дощовий садок. Його облаштували у сквері на вулиці Воскресенській, 12-Г.