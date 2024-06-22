Найцікавіше за тиждень: Де пройти тренінг з такмеду у Києві та 7 літніх фестивалів в Україні

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Наталія Габрух
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Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Де пройти тренінг з такмеду у Києві: 5 курсів для військових і цивільних

Розповідаємо, де у Києві пройти тренінги з такмеду, на яких навчають зупиняти масивну кровотечу, користуватися турнікетами, гемостатичними бинтами, проводити серцево-легеневу реанімацію тощо.

Літній відпочинок у Карпатах 2024 від Буковелю до Квасів

Продовжуємо тему подорожей і розповідаємо про відпочинок в Карпатах влітку 2024 на таких популярних напрямках як Славсько, Буковель, Кваси, Ворохта та Драгобрат. Ви дізнаєтесь, де покататися на канатній дорозі, спробувати овечу бринзу, сходити на екскурсію на пивоварню, побачити гірські озера та численні водоспади, піднятися на одну з найвищих вершин українських Карпат і помилуватися чудовим краєвидом.

9 виставок червня-липня у Києві, які варто відвідати

Зібрали для вас 9 виставок у Києві, які можна відвідати у червні-липні.

Куди піти у Києві 21-23 червня: "Країна мрій", квітковий ярмарок та свято Івана Купала на ВДНГ

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

7 фестивалів в Україні, які варто відвідати цього літа

Зібрали популярні українські фестивалі, що проведуть цього літа.

Як приготувати морозиво вдома: 5 простих рецептів

Зібрали для вас 5 рецептів крафтового морозива, яке вам точно вдасться приготувати.

Новини

У парку Києва створили 3D-квітник: як він виглядає

У Дніпровському районі створили 3D-квітник “Крила надії”, який висадили у парку “Перемога”.

Що буде з Житнім ринком після приватизації — відповідь компанії Inzhur

Українська інвестиційна компанія Inzhur має намір приватизувати Житній ринок. Проте, після викупу ринку компанія не планує змінювати його цільове призначення.

Взимку світло можуть давати по 6-7 годин на день — гендиректор Yasno

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Світла може не бути більшу частину доби.

У Києві відкриється Центр денного догляду для людей старшого віку

У Києві планують відкрити Центр денного догляду для людей старшого віку. Це буде перший подібний Центр у Києві. Його мають відкрити до кінця 2024 року.

У тендері на будівництво метро на Виноградар взяла участь лише одна компанія

Група компаній “Автострада” стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар.

Українці не платитимуть за роумінг в ЄС: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Українці отримають через "Дію" 900 гривень на купівлю книг: хто саме

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11251, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки.

У Києві втричі зменшилася кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло: про які цифри йдеться

У Києві кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло під час застосування графіків відключень, зменшилась втричі. Тепер таких будинків лише 4% від загальної кількості.

У КПІ вперше за понад 30 років обрали нового ректора

КПІ імені Ігоря Сікорського уперше за понад 30 років обрав нового ректора.

Із виставки у PinchukArtCentre викрали картину: деталі

У PinchukArtCentre викрали картину з поточної виставки. Наразі триває слідство.

У Києві створили графіті на честь полеглих воїнів “Азову”: фото

Біля Пішохідного мосту у Києві, в районі Поштової площі, з'явився мурал, присвячений полеглим бійцям полку “Азов”.

У Києві обвалився тротуар Повітрофлотського мосту: що відомо

19 червня у Києві обвалився тротуар Повітрофлотського мосту, що на вулиці Жилянській.

Фонд "Має значення", який займався рестарацією історичних вивісок у Києві, припиняє роботу

Благодійна організація "Має значення", яка займалася реставрацією історичних вивісок у Києві, тимчасово припиняє роботу.

Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток. Усього – 8 цінних археологічних об'єктів Києва.

У Дніпровському районі з’явився перший дощовий садок: як він виглядає

У Дніпровському районі з’явився перший дощовий садок. Його облаштували у сквері на вулиці Воскресенській, 12-Г.

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Опубліковано: 22 червня 2024
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