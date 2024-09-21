Найцікавіше за тиждень: Історія дівочої майстерні дронів та найочікуваніші фільми осені у кіно
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Girl power: Історія дівочої майстерні дронів
Girl power — так неофіційно називається дівчача команда зі збору дронів у родині Мухіних. Вже майже рік школярки Ліка та Поля разом зі своєю мамою Аліною збирають дрони і передають захисникам на передову. Розповідаємо, як дівчата вирішили збирати вдома FPV для допомоги військовим.
Авдіївка, Бахмут, Маріуполь: Якими були українські міста, які знищила росія
Упродовж майже 11 років війни росія щодня цілеспрямовано знищує українські міста та села. Україна продовжує тримати оборону, але, на жаль, багато населених пунктів знищені росіянами майже безслідно. Коли над ними майоріли синьо-жовті прапори – вони розвивалися та розквітали. Згадаємо деякі з них.
Підбірки
Що готувати з кабачків: смачні страви на сніданок, обід і вечерю
Пропонуємо вам приготувати смачні страви з кабачками, підготували для вас меню на цілий день — сніданок, обід, вечеря і перекуска з кабачків на будь-який смак.
Куди піти у Києві 20-22 вересня: фестиваль Вулична їжа, БукФест та безбар’єрний марафон на ВДНГ
Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Джокер, Гладіатор 2, Самотні вовки: Найочікуваніші фільми осені у кіно
Осінь – чи не найідеальніша пора року для проведення часу в кінотеатрах. І не лише тому, що погода сама наштовхує на думку сховатися від прохолоди та дощів у теплі кінозалів. А ще й завдяки репертуару кінотеатрів, адже восени на нас чекають довгоочікувані прем’єри як іноземних, так і українських хітів. Детальніше – в добірці БЖ.
Новини
На Солом'янці встановили пам'ятник митрополиту Василю Липківському
У Солом'янському районі Києва на вулиці Григорія Кочура, 4 відкрили пам'ятний знак митрополиту Василю Липківському.
Садибу Барбана визнали об'єктом культурної спадщини
Садибу Барбана, яка розташована на вулиці Обсерваторній, 6 у Києві, визнали об'єктом культурної спадщини. Тепер її внесуть до відповідного переліку.
У Києві встановили скульптуру з уламка 400-річної липи Петра Могили: фото
У Києві встановили скульптуру “Re:Forma духу” з уламка 400-річної липи Петра Могили. Дерево постраждало під час буревію у травні 2022 року.
На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл
На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл. Він важить близько 40 тонн. У ЗМІ зазначають, що енергооб'єкт на Подолі розмістила компанія ДТЕК.
На Київщині хотіли знищити 60 гектарів червонокнижного лісу, щоб збудувати котеджі
На Київщині прокуратура запобігла забудові котеджами та знищенню 60 га лісу.
Київрада планує викупити землі заповідника "Протасів яр": з якою метою
Київська міська рада ініціює процес викупу земельних ділянок, які увійшли до заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного.
На вулиці Січових Стрільців намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці
У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці. Наразі будівля залишилася без даху.
Громаді Києва повернули творчу майстерню в центрі міста вартістю понад 5 млн грн
Творчу майстерню у центрі Києва, в якій працював художник Олексій Левченко, за рішенням суду повернули столичній територіальній громаді.
Готель “Україна” на Майдані Незалежності продали за 2,5 млрд гривень
Готель “Україна” на Майдані Незалежності продали за 2,5 млрд гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ “Ола Файн”.
У Харкові відновлює роботу друкарня “Фактор-Друк”, зруйнована російським обстрілом
У Харкові відновлює роботу друкарня “Фактор-Друк”, зруйнована російським обстрілом. Зараз на підприємстві масово друкують підручники для нового навчального року, а також набирають нових співробітників.
Директора служби перевезень КМДА підозрюють у вимаганні грошей з перевізників
Директору комунальної служби перевезень КМДА повідомили про підозру у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників за право працюваті на маршруті.
В Україні перейменували ще 327 міст і сіл. Новомосковськ тепер Самар, а Красноград – Берестин
19 вересня Верховна Рада України прийняла постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації та дерусифікації.
На Подолі з’явився мурал “Мудрий панує над зірками”, присвячений ГУР: фото
Стінопис розташований на стіні будинку по вулиці Нижній Вал, 51. Його створив український художник Володимир Манжос, відомий як WaOne.
“Київзеленбуд” вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку “Наталка” за понад 20 млн грн
“Київзеленбуд” вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку “Наталка” за понад 20 млн грн.
Землю біля озера Вирлиця, на якій хотіли побудувати ТРЦ, повернули громаді
Земельну ділянку площею майже 20 гектарів та вартістю понад 1 млрд гривень біля озера Вирлиця повернули до комунальної власності.