Найцікавіше за тиждень: Історія дівочої майстерні дронів та найочікуваніші фільми осені у кіно

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Girl power — так неофіційно називається дівчача команда зі збору дронів у родині Мухіних. Вже майже рік школярки Ліка та Поля разом зі своєю мамою Аліною збирають дрони і передають захисникам на передову. Розповідаємо, як дівчата вирішили збирати вдома FPV для допомоги військовим.

Упродовж майже 11 років війни росія щодня цілеспрямовано знищує українські міста та села. Україна продовжує тримати оборону, але, на жаль, багато населених пунктів знищені росіянами майже безслідно. Коли над ними майоріли синьо-жовті прапори – вони розвивалися та розквітали. Згадаємо деякі з них.

Підбірки

Пропонуємо вам приготувати смачні страви з кабачками , підготували для вас меню на цілий день — сніданок, обід, вечеря і перекуска з кабачків на будь-який смак.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Осінь – чи не найідеальніша пора року для проведення часу в кінотеатрах. І не лише тому, що погода сама наштовхує на думку сховатися від прохолоди та дощів у теплі кінозалів. А ще й завдяки репертуару кінотеатрів, адже восени на нас чекають довгоочікувані прем’єри як іноземних, так і українських хітів. Детальніше – в добірці БЖ.

Новини

У Солом'янському районі Києва на вулиці Григорія Кочура, 4 відкрили пам'ятний знак митрополиту Василю Липківському.

Садибу Барбана, яка розташована на вулиці Обсерваторній, 6 у Києві, визнали об'єктом культурної спадщини. Тепер її внесуть до відповідного переліку.

У Києві встановили скульптуру “Re:Forma духу” з уламка 400-річної липи Петра Могили. Дерево постраждало під час буревію у травні 2022 року.

На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл. Він важить близько 40 тонн. У ЗМІ зазначають, що енергооб'єкт на Подолі розмістила компанія ДТЕК.

На Київщині прокуратура запобігла забудові котеджами та знищенню 60 га лісу.

Київська міська рада ініціює процес викупу земельних ділянок, які увійшли до заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного.

У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці. Наразі будівля залишилася без даху.

Творчу майстерню у центрі Києва, в якій працював художник Олексій Левченко, за рішенням суду повернули столичній територіальній громаді.

Готель “Україна” на Майдані Незалежності продали за 2,5 млрд гривень. Переможцем аукціону стало ТОВ “Ола Файн”.

У Харкові відновлює роботу друкарня “Фактор-Друк”, зруйнована російським обстрілом. Зараз на підприємстві масово друкують підручники для нового навчального року, а також набирають нових співробітників.

Директору комунальної служби перевезень КМДА повідомили про підозру у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників за право працюваті на маршруті.

19 вересня Верховна Рада України прийняла постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації та дерусифікації.

Стінопис розташований на стіні будинку по вулиці Нижній Вал, 51. Його створив український художник Володимир Манжос, відомий як WaOne.

“Київзеленбуд” вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку “Наталка” за понад 20 млн грн.

Земельну ділянку площею майже 20 гектарів та вартістю понад 1 млрд гривень біля озера Вирлиця повернули до комунальної власності.