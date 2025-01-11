Найцікавіше за тиждень: Знакові місця Києва, які знищили та руйнували у 2024 році та 13 серіалів січня
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Садиба Зеленських, Тарілка на Либідській: Знакові місця Києва, які знищили та руйнували у 2024 році
Минулого року ми писали про 19 історичних будівель Києва, які руйнували у 2023-му. Тоді серед постраждалих опинилися будівлі, що вважалися візитівками столиці. У 2024 році ситуація не покращилась: закриття річок у колектори, пожежі в історичних будівлях та забудова територій із культурною спадщиною поставили під загрозу історичні пам’ятки Києва.
Створив велосипед: Як київський конструктор розробив легендарні українські ровери світового рівня
Народна мудрість стверджує: “велосипед винаходити не треба”. Втім, киянин Сергій Нитка своїм досвідом довів протилежне і створив український велосипед світового рівня. Сьогодні він продовжує розробляти і втілювати сучасні технологічні рішення. А його велосипеди й досі створюють достойну конкуренцію сучасним роверам.
Підбірки
30 закладів, які відкрилися в Києві 2024 року
Зібрали для вас добірку із трьох десятків закладів, що відкрилися в столиці 2024 року.
7 книг січня від українських видавництв
Підготували для вас добірку новинок у різних жанрах, що презентували нам українські видавництва у січні 2025 року.
Рецепти січня: Що готувати з апельсину, айви та гранату
Розкажемо, що смачного можна приготувати з лимонами, апельсинами, мандаринами, грейпфрутом, айвою та гранатом.
8 виставок січня у Києві
Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій першого місяця 2025 року.
Нічний агент, Мейфейрські відьми, Первісна Америка: 13 серіалів січня
Початок року радуватиме глядачів новими серіалами та продовженнями вже добре знайомих історій. На нас чекають антиутопічні трилери, медичні драми, шпигунські історії та вестерни. Детальніше – в добірці БЖ.
Куди піти у Києві 10-12 січня: ТНМК з різдвяним вертепом та маскарад у Closer
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
“Осокорківські луки” під загрозою знищення: забудовник хоче скасувати статус заказника через суд
Забудовник Stolitsa Group просить визнати нечинним рішення Київської міської ради про створення ландшафтного заказника “Осокорківські луки”.
Національне військове меморіальне кладовище відкриють у 2025 році: подробиці
Національне військове меморіальне кладовище цьогоріч мають відкрити для поховань загиблих героїв.
У Києві відновлюють виробництво історичної жовтої цегли: нею можна реставрувати пам’ятки
У Києві планують відновити виробництво історичної жовтої цегли.
Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох
Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр, на якому можна дивитися українські фільми різних епох легально та в гарній якості.
Будинок Спілки письменників у Києві оголосив про збір коштів на відновлення: як допомогти
Пам'ятку архітектури, Будинок Спілки письменників пошкодили під час атаки на Київ 1 січня 2025 року. Тепер Національна Спілка письменників України закликає підтримати ініціативу з відновлення пам’ятки.
“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію на даху Київського терміналу
“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу.
"Літаючу тарілку" на Либідській збережено, ТРЦ будують за її межами – Департамент охорони культурної спадщини
Роботи з реставрації "Літаючої тарілки" Флоріана Юрʼєва на вулиці Антоновича, 180, викононуються на підставі узгодженої реставраційної частини проєкту, який був погоджений у 2021 році. Замовником робіт виступає ТОВ "Альдо".
Будівництво на Байковому: у КМДА стверджують, що реконструюють вбиральню, а не зводять будівлю
У КМДА стверджують, що на Байковому кладовищі проводять “реконструкцію приміщень нежитлової будівлі”, тобто вбиральні, а не капітальне будівництво.
“Укрпошта” планує встановити поштомати у Києві: де ще вони з’являться
“Укрпошта” планує встановити перші поштомати, що будуть доступні клієнтам, уже в січні-березні 2025 року.
Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір: деталі проєкту
Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір.
Найбільшу сучасну мозаїку створюють на Київщині: як долучитися до її викладки
На фасаді нового торгового центру "Трипіль" у місті Українка, що неподалік Києва, викладуть мозаїку на тему трипільської культури на площі понад 100 м².
Скандал із Національним військовим кладовищем: громадськість закликає провести відкритий конкурс на будівництво
Військовослужбовці, родичі загиблих, активісти та представники медіа закликають владу провести відкритий архітектурний конкурс для створення Національного військового меморіального кладовища.
Земельну ділянку Ботсаду ім. Гришка передали під забудову попри заборону
Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.
Тунель між станціями метро “Лук’янівська” і “Золоті ворота” відремонтують
Тунель на першій колії між станціями "Лук’янівська" та "Золоті ворота" відремонтують.
Нову систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. Перші зміни ввели на Черкащині
Нову диференційовану систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. З 10 січня перші зміни ввели на Черкащині.