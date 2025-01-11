Найцікавіше за тиждень: Знакові місця Києва, які знищили та руйнували у 2024 році та 13 серіалів січня

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Минулого року ми писали про 19 історичних будівель Києва, які руйнували у 2023-му. Тоді серед постраждалих опинилися будівлі, що вважалися візитівками столиці. У 2024 році ситуація не покращилась: закриття річок у колектори, пожежі в історичних будівлях та забудова територій із культурною спадщиною поставили під загрозу історичні пам’ятки Києва.

Народна мудрість стверджує: “велосипед винаходити не треба”. Втім, киянин Сергій Нитка своїм досвідом довів протилежне і створив український велосипед світового рівня. Сьогодні він продовжує розробляти і втілювати сучасні технологічні рішення. А його велосипеди й досі створюють достойну конкуренцію сучасним роверам.

Підбірки

Зібрали для вас добірку із трьох десятків закладів, що відкрилися в столиці 2024 року.

Підготували для вас добірку новинок у різних жанрах, що презентували нам українські видавництва у січні 2025 року.

Розкажемо, що смачного можна приготувати з лимонами, апельсинами, мандаринами, грейпфрутом, айвою та гранатом.

Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій першого місяця 2025 року.

Початок року радуватиме глядачів новими серіалами та продовженнями вже добре знайомих історій. На нас чекають антиутопічні трилери, медичні драми, шпигунські історії та вестерни. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Забудовник Stolitsa Group просить визнати нечинним рішення Київської міської ради про створення ландшафтного заказника “Осокорківські луки”.

Національне військове меморіальне кладовище цьогоріч мають відкрити для поховань загиблих героїв.

У Києві планують відновити виробництво історичної жовтої цегли.

Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр, на якому можна дивитися українські фільми різних епох легально та в гарній якості.

Пам'ятку архітектури, Будинок Спілки письменників пошкодили під час атаки на Київ 1 січня 2025 року . Тепер Національна Спілка письменників України закликає підтримати ініціативу з відновлення пам’ятки.

“Нова пошта” встановила сонячну електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу.

Роботи з реставрації "Літаючої тарілки" Флоріана Юрʼєва на вулиці Антоновича, 180, викононуються на підставі узгодженої реставраційної частини проєкту, який був погоджений у 2021 році. Замовником робіт виступає ТОВ "Альдо".

У КМДА стверджують, що на Байковому кладовищі проводять “реконструкцію приміщень нежитлової будівлі”, тобто вбиральні, а не капітальне будівництво.

“Укрпошта” планує встановити перші поштомати, що будуть доступні клієнтам, уже в січні-березні 2025 року.

Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір.

На фасаді нового торгового центру "Трипіль" у місті Українка, що неподалік Києва, викладуть мозаїку на тему трипільської культури на площі понад 100 м².

Військовослужбовці, родичі загиблих, активісти та представники медіа закликають владу провести відкритий архітектурний конкурс для створення Національного військового меморіального кладовища.

Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Тунель на першій колії між станціями "Лук’янівська" та "Золоті ворота" відремонтують.

Нову диференційовану систему оповіщення про тривогу впроваджують в Україні. З 10 січня перші зміни ввели на Черкащині.