Найцікавіше за тиждень: 8 ковзанок Києва та що готувати у грудні з сезонних продуктів

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Підбірки

Грудень завжди стає особливим періодом для серіаломанів, і цього року він обіцяє чимало сюрпризів: від фантастичних пригод в космосі до магічного реалізму та інтригуючих шпигунських драм. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали для вас добірку найактуальніших на найцікавіших вистав цього місяця, які вартують вашої уваги.

Зібрали добірку найцікавіших експозицій останнього місяця року.

Грудень багатий на коренеплоди. Бурячки, морква, редька — звичайна і дайкон — пастернак, топінамбур і корінь селери. І, звісна річ, картопля, яку по праву можна вважати королевою української кухні. Хочемо розповісти вам про смачні страви з іншими коренеплодами, які можна знайти на ринках і супермаркетах в грудні.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Зібрали 8 українських фільмів 2024 року, які отримали кінонагороди на міжнародних фестивалях.

Зібрали найцікавіші ковзанки Києва з графіком роботи, цінами та особливостями, щоб ви легко спланували свій відпочинок.

Новини

1 грудня 2024 року у Києві відкрили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом через річку Дніпро.

На Звіринці, у Печерському районі Києва, планують віддати під забудову цілий квартал памʼяток історії та архітектури. Мова йде про квартал житлової забудови, обмежений вулицями Бастіонною, Білокур та Бойчука.

На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine” . Артоб’єкт створений з артефактів війни, зокрема пошкодженого телекомунікаційного обладнання, яке було зруйноване внаслідок повномасштабного вторгнення.

Київрада отримала на розгляд проєкт рішення про передачу земельної ділянки біля станції метро "Лісова" на вулиці Кіото, 10, під будівництво торгового комплексу.

Мурал грузинського художника Автанділа Гургенідзе з’явився біля метро “Лук’янівська”.

У Києві закликають зберегти фундаменти палацу Кирила Розумовського в Печерському районі і облаштувати там “живий музей історії”.

У Києві біля Золотих воріт представили інсталяцію “Ключ Києва” . Великий ключ складається з 12 тисяч ключів, які збирали кияни. Важить артоб’єкт понад 300 кг.

Готель "Салют" у центрі Києва продадуть на аукціоні. Йдеться про нежитлову будівлю загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована в Києві на вул. Івана Мазепи, 11Б.

Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці.

Погруддя Ковпака та інших радянських військових і державних діячів демонтували у парку Слави.

Ще два енергоощадні трамваї Tatra KT4DM з Берліна почали курсувати у Львові.

Колегія Північного апеляційного господарського суду на чолі з суддею Сергієм Станіком скасувала постанову Господарського суду міста Києва, що дозволяла передати садибу Баккалинського 1901 року під забудову.

Станцію метро "Чернігівська" планують обстежити на наявність дефектів за 270 тисяч гривень.

Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог.