Найцікавіше за тиждень: 8 ковзанок Києва та що готувати у грудні з сезонних продуктів
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Підбірки
“Гра в кальмара”, “Зоряні війни: Кістяк команди” та “Сто років самотності”: 11 серіалів грудня
Грудень завжди стає особливим періодом для серіаломанів, і цього року він обіцяє чимало сюрпризів: від фантастичних пригод в космосі до магічного реалізму та інтригуючих шпигунських драм. Детальніше – в добірці БЖ.
7 вистав грудня у київських театрах
Зібрали для вас добірку найактуальніших на найцікавіших вистав цього місяця, які вартують вашої уваги.
8 виставок грудня у Києві, які варто відвідати
Зібрали добірку найцікавіших експозицій останнього місяця року.
Що готувати в грудні: 6 смачних рецептів з сезонними продуктами
Грудень багатий на коренеплоди. Бурячки, морква, редька — звичайна і дайкон — пастернак, топінамбур і корінь селери. І, звісна річ, картопля, яку по праву можна вважати королевою української кухні. Хочемо розповісти вам про смачні страви з іншими коренеплодами, які можна знайти на ринках і супермаркетах в грудні.
Куди піти у Києві 6-8 грудня: O.Torvald, Кажанна, гаражний розпродаж та маркет вінтажу
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Дивіться 8 українських фільмів 2024 року, які отримали міжнародні кінонагороди
Зібрали 8 українських фільмів 2024 року, які отримали кінонагороди на міжнародних фестивалях.
8 ковзанок Києва, де відпочити всією сім'єю
Зібрали найцікавіші ковзанки Києва з графіком роботи, цінами та особливостями, щоб ви легко спланували свій відпочинок.
Новини
Подільський міст відкрили для проїзду автівок і громадського транспорту
1 грудня 2024 року у Києві відкрили рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом через річку Дніпро.
Історичний квартал на Печерську хочуть віддати під забудову: подробиці
На Звіринці, у Печерському районі Києва, планують віддати під забудову цілий квартал памʼяток історії та архітектури. Мова йде про квартал житлової забудови, обмежений вулицями Бастіонною, Білокур та Бойчука.
На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому
На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”. Артоб’єкт створений з артефактів війни, зокрема пошкодженого телекомунікаційного обладнання, яке було зруйноване внаслідок повномасштабного вторгнення.
Київрада планує передати ще одну земельну ділянку біля "Лісової" для будівництва ТРЦ
Київрада отримала на розгляд проєкт рішення про передачу земельної ділянки біля станції метро "Лісова" на вулиці Кіото, 10, під будівництво торгового комплексу.
Мурал грузинського художника з’явився біля метро “Лук’янівська”: фото
Мурал грузинського художника Автанділа Гургенідзе з’явився біля метро “Лук’янівська”.
Кияни закликають зберегти фундаменти палацу Розумовського і створити “живий музей історії” — петиція
У Києві закликають зберегти фундаменти палацу Кирила Розумовського в Печерському районі і облаштувати там “живий музей історії”.
Біля Золотих воріт відкрили інсталяцію “Ключ Києва”: фото
У Києві біля Золотих воріт представили інсталяцію “Ключ Києва”. Великий ключ складається з 12 тисяч ключів, які збирали кияни. Важить артоб’єкт понад 300 кг.
Готель "Салют" в центрі Києва продадуть на аукціоні
Готель "Салют" у центрі Києва продадуть на аукціоні. Йдеться про нежитлову будівлю загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована в Києві на вул. Івана Мазепи, 11Б.
Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці
Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці.
Погруддя Ковпака та інших радянських діячів демонтували у парку Слави
Погруддя Ковпака та інших радянських військових і державних діячів демонтували у парку Слави.
Ще два енергоощадні трамваї з Берліна почали курсувати у Львові: фото
Ще два енергоощадні трамваї Tatra KT4DM з Берліна почали курсувати у Львові.
Садибу Баккалинського суд заборонив передавати під забудову
Колегія Північного апеляційного господарського суду на чолі з суддею Сергієм Станіком скасувала постанову Господарського суду міста Києва, що дозволяла передати садибу Баккалинського 1901 року під забудову.
Станцію метро "Чернігівська" обстежать на наявність дефектів
Станцію метро "Чернігівська" планують обстежити на наявність дефектів за 270 тисяч гривень.
Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог
Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог.
На Київщині відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований у лютому 2022-го
На регіональній дорозі Київ — Іванків — Овруч відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований під час повномасштабної війни.