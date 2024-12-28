Найцікавіше за тиждень: Як будували Київську ГЕС та найкращі фільми 2024 року
Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.
Історії
Українське різдвяне печиво: Як Оксана Дорошенко відроджує традиційну полтавську випічку – панянки
Іспанський туррон, данські віночки чи європейські імбирні приники — у світі є багато видів різдвяного печива. Усі ці смаколики можна з легкістю придбати і в Україні. Втім, Оксана Дорошенко із Полтавщини своїм прикладом доводить, що цей перелік може доповнити і традиційний український смаколик — панянки.
Якими були українські ялинкові іграшки 100 років тому і у радянські часи – Історія і фото
Напередодні Різдва у Києві відкрилася виставка, присвячена історії української ялинкової прикраси, де можна побачити екземпляри вітчизняних ялинкових іграшок минулого та сучасності. В інтерв'ю БЖ кураторка виставки Марина Лук’янова розповіла 100-річну історію української ялинкової прикраси.
Як будували Київську ГЕС, яку не змогли зруйнувати російські ракети
Розповідаємо про один з найважливіших енергетичних об'єктів України.
Підбірки
Рецепти 12 пісних страв на Святвечір: від куті до голубців
Розповідаємо про сакральний зміст кожної зі страв, а також ділимося рецептами приготування.
Дюна, Субстанція, Єретик: Найкращі фільми 2024 року
Підсумовуючи 2024 рік у кіно, можна з упевненістю сказати, що він був дуже різноманітним на іноземні фільми, які вийшли в прокат за кордоном та в Україні. Зокрема, глядачі дивились епічні та легендарні історії, шокуючі трилери й страхітливі фільми жахів, щемкі мультфільми та філософські притчі. Детальніше – в добірці БЖ.
Куди піти у Києві 27-29 грудня: Dorofeeva, Круть і гурт "ЩукаРиба"
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Новини
Пошкоджені вітражі костелу Святого Миколая відновлять за автентичними кресленнями
Центральну вітражну композицію костелу Святого Миколая у Києві, яка була пошкоджена внаслідок російського ракетного обстрілу 20 грудня, відновлять на основі автентичних креслень.
Новий громадський транспорт з'явиться у Києві та ще 3 містах за фінансування ЄІБ: подробиці
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії ЄС для оновлення міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.
Будинок вчителя та садиби Терещенків і Мурашка планують відреставрувати
У найближчі три роки у Києві планують відреставрувати Будинок вчителя, садибу Терещенків та садибу Мурашка.
Озеро Синє на Виноградарі повністю розчистили
На Виноградарі закінчили роботи по очищенню дна озера Синє.
Житній ринок не віддаватимуть на приватицію, а здаватимуть в оренду
Житній ринок на Подолі не віддаватимуть на приватизацію, а здаватимуть в оренду з додатковими умовами.
На відновлення костелу Святого Миколая потрібно щонайменше 30 млн гривень
На відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав від ракетної атаки 20 грудня, потрібно щонайменше 30 млн гривень.
Петицію про захист Літературного скверу від забудови підтримала Київрада
Петицію про захист Літературного скверу від забудови підтримала Київрада. Звернення набрало необхідні голоси в листопаді.
Метро на Виноградар планують будувати за кредитні кошти
Метро на Виноградар планують будувати за кредитні кошти. У бюджеті міста на 2025 рік передбачено часткове фінансування проєкту з місцевих коштів, хоча ця сума є відносно невеликою. Наразі підрядник будівництва, компанія "Автострада", виконує підготовчі роботи за власні кошти.
Графіті “АЗОВ” від стрит-арт художника Rubae з’явилося на набережній Дніпра
У Києві на набережній Дніпра з'явився новий напис “АЗОВ”, який можна помітити з мосту метро під час пересування між берегами столиці.
Офіс Superhumans постраждав від ракетного удару по Києву 20 грудня
Офіс Superhumans постраждав від ракетного удару по Києву 20 грудня, повідомила CEO реабілітаційного центру Ольга Руднєва. Він був розташований у бізнес-центрі “Торонто”, навпроти Костелу Святого Миколая, який також пошкоджено через російську атаку.
“Нова пошта” відновить мозаїку, знищену під час ремонту відділення у Вінниці
“Нова пошта” відновить мозаїку на фасаді, знищену під час ремонту відділення у Вінниці.
На реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі розікрали майже 9 млн гривень
На реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі розікрали майже 9 млн гривень.
Мозаїку на фасаді ліцею на Позняках можуть знищити через утеплення будівлі
Мозаїка на фасаді ліцею №303 на Позняках під загрозою знищення через утеплення будівлі.
Понад 60 незаконних вивісок демонтували на Троєщині: фото до і після
Понад 60 незаконних вивісок демонтували на Троєщині, на вулиці Оноре де Бальзака.
Берег Йорданського озера на Оболоні не будуть бетонувати: що зроблять натомість
Берег Йорданського озера не будуть бетонувати. Уздовж берегів створять пологий природний схил.