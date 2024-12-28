Найцікавіше за тиждень: Як будували Київську ГЕС та найкращі фільми 2024 року

Цього тижня на БЖ вийшло кілька цікавих історій та багато важливих новин. Ділимося найцікавішим у нашому щотижневому дайджесті.

Історії

Іспанський туррон, данські віночки чи європейські імбирні приники — у світі є багато видів різдвяного печива . Усі ці смаколики можна з легкістю придбати і в Україні. Втім, Оксана Дорошенко із Полтавщини своїм прикладом доводить, що цей перелік може доповнити і традиційний український смаколик — панянки.

Напередодні Різдва у Києві відкрилася виставка, присвячена історії української ялинкової прикрас и, де можна побачити екземпляри вітчизняних ялинкових іграшок минулого та сучасності. В інтерв'ю БЖ кураторка виставки Марина Лук’янова розповіла 100-річну історію української ялинкової прикраси.

Розповідаємо про один з найважливіших енергетичних об'єктів України.

Підбірки

Розповідаємо про сакральний зміст кожної зі страв, а також ділимося рецептами приготування.

Підсумовуючи 2024 рік у кіно, можна з упевненістю сказати, що він був дуже різноманітним на іноземні фільми, які вийшли в прокат за кордоном та в Україні. Зокрема, глядачі дивились епічні та легендарні історії, шокуючі трилери й страхітливі фільми жахів, щемкі мультфільми та філософські притчі. Детальніше – в добірці БЖ.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Новини

Центральну вітражну композицію костелу Святого Миколая у Києві, яка була пошкоджена внаслідок російського ракетного обстрілу 20 грудня, відновлять на основі автентичних креслень.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії ЄС для оновлення міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.

У найближчі три роки у Києві планують відреставрувати Будинок вчителя, садибу Терещенків та садибу Мурашка.

На Виноградарі закінчили роботи по очищенню дна озера Синє.

Житній ринок на Подолі не віддаватимуть на приватизацію, а здаватимуть в оренду з додатковими умовами.

На відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав від ракетної атаки 20 грудня, потрібно щонайменше 30 млн гривень.

Петицію про захист Літературного скверу від забудови підтримала Київрада. Звернення набрало необхідні голоси в листопаді.

Метро на Виноградар планують будувати за кредитні кошти. У бюджеті міста на 2025 рік передбачено часткове фінансування проєкту з місцевих коштів, хоча ця сума є відносно невеликою. Наразі підрядник будівництва, компанія "Автострада", виконує підготовчі роботи за власні кошти.

У Києві на набережній Дніпра з'явився новий напис “АЗОВ”, який можна помітити з мосту метро під час пересування між берегами столиці.

Офіс Superhumans постраждав від ракетного удару по Києву 20 грудня, повідомила CEO реабілітаційного центру Ольга Руднєва. Він був розташований у бізнес-центрі “Торонто”, навпроти Костелу Святого Миколая, який також пошкоджено через російську атаку.

“Нова пошта” відновить мозаїку на фасаді, знищену під час ремонту відділення у Вінниці.

На реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі розікрали майже 9 млн гривень.

Мозаїка на фасаді ліцею №303 на Позняках під загрозою знищення через утеплення будівлі.

Понад 60 незаконних вивісок демонтували на Троєщині, на вулиці Оноре де Бальзака.